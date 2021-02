O abastecimento de água na freguesia de São Pedro, no Funchal, estará condicionado na terça e quarta-feira, dias 17 e 18 de Fevereiro, devido a uma intervenção na rede de distribuição de água da Rua dos Frias, que afectará o fornecimento de água potável na Rua dos Frias, n Travessa dos Frias e na 2.ª Travessa dos Frias, entre as 12h e as 17 horas dos referidos dias.