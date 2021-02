Filipe Sousa acusa Albuquerque de mentir à população

A Câmara Municipal de Santa Cruz, através do presidente Filipe Sousa, lamenta, através de um comunicado de imprensa, o posicionamento do Governo Regional face à decisão de entrega das verbas do IRS que são devidas às autarquias.

"E isto porque esta decisão não vai apenas contra aquilo que o senhor Presidente do Governo prometeu fazer, mentindo mais uma vez à população, como não encontra fundamento legal", refere.

E recorda uma notícia avançada pelo DIÁRIO em 2015: "nos 500 anos do município de Santa Cruz, o senhor Presidente do Governo, perante o povo deste concelho, garantiu, “sobre a reclamada devolução do IRS às autarquias que entendia que essa devolução é uma obrigação nacional e não regional. Assumiu porém que se o entendimento da justiça não for esse, “o Governo assumirá esse ónus"".

Tendo isto em conta, o presidente daquela autarquia, acusa Miguel Albuquerque de voltar a faltar com a sua palavra ao povo de Santa Cruz.

"Tal como em outras ocasiões, o senhor Presidente do Governo volta a faltar com a sua palavra ao povo deste concelho, como o fez relativamente ao Parque Industrial da Cancela. Mas, não contente com isto, ainda vem hoje em várias frentes confundir dívidas dos municípios à ARM e EEM como se fossem dívidas ao Governo, com verbas que o Governo reteve ilegalmente. Ou seja, de um lado estão dívidas a empresas públicas que estão a ser pagas, no caso de Santa Cruz mediante um plano de pagamento, e do outro estão verbas retidas indevidamente por um Governo Regional, que já as recebeu do Governo da República", sustenta o mesmo comunicado.