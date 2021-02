Saúde mental tem sido afectada pela pandemia

A saúde mental tem sido uma das áreas afectadas pela pandemia e exige respostas no imediato e a prazo, defenderam hoje os Trabalhadores Sociais Democratas (TSD/M) junto do Secretário Regional da Saúde e Protecção Civil, durante uma reunião de trabalho. O encontro ficou ainda marcado pela necessidade de uma maior valorização dos psicólogos que têm um papel determinante na área da saúde mental.

No entender dos TSD/M, as consequências associadas à pandemia, do ponto de vista da saúde mental, carecem de ser trabalhadas, de forma antecipada, quer junto da população em geral quer de todos os profissionais que estiveram e que continuam a estar na linha da frente do combate a esta pandemia.

“Estamos disponíveis, como sempre estivemos, para contribuir e para encontrarmos, conjuntamente com a tutela, soluções que sejam as mais eficazes possíveis face à grande responsabilidade que temos pela frente, tanto do ponto de vista da prevenção quanto do combate à doença mental nesta Região”, sublinham os Trabalhadores Sociais Democratas que, a este propósito, apresentaram as várias vertentes onde os profissionais têm vindo a intervir, ao longo deste ano, em prol da saúde mental regional.

Os TSD/M abordaram, também questões relacionadas com a Carreira especial do Psicólogo clínico na saúde (técnico superior de saúde), nomeadamente no respeitante à regularização e admissão à especialidade, apelando a que exista uma maior valorização e dignificação do papel assumido por todos os que trabalham nesta área.