PSD acusa Câmara do Funchal de "ineficiência" na política ambiental

O grupo parlamentar do PSD denunciou, hoje, o que considera ser a “ineficiência” da Câmara Municipal do Funchal (CMF) no que diz respeito à gestão da rede de águas e de esgotos e da qualidade das águas balneares.

Numa iniciativa realizada na Praia do Gorgulho, o deputado Bruno Melim destacou o desenvolvimento sustentável como uma das principais marcas do projecto de Governação do PSD na Região, sendo disso exemplos a postura de acompanhamento sucessivo da qualidade das águas balneares, para que, entre outras distinções, as praias madeirenses sejam merecedoras da bandeira azul.

“Infelizmente, nos últimos tempos temos vindo a assistir, na zona balnear do Funchal, a várias críticas dos banhistas devido à sujidade nas águas baleares”, sublinhou o deputado, recordando que esta situação tem merecido vários alertas por parte do Governo Regional.

Segundo Bruno Melim, a Praia do Gorgulho é um exemplo desta nova realidade, sendo dos poucos locais que ostenta a bandeira vermelha no país.

Acusa a Autarquia do Funchal de não fazer o investimento necessário face ao crescimento da cidade nos últimos anos, apresentando hoje “uma rede de águas e esgotos que está obviamente subdimensionada para aquelas que são as necessidades”.

Bruno Melim salientou que, quando essa sujidade é mais visível, a tendência da CMF é “atribuir a responsabilidade das descargas aos empreendimentos hoteleiros, quando estas situações se têm verificado também numa altura em estas unidades estão com muito menos clientes do que o habitual e algumas delas até estão fechadas”.

Para o PSD, o arrastar desta situação tem consequências no turismo e na economia da Região, contribuindo para o agravamento das dificuldades que já foram criadas pela crise pandémica.

Por isso, diz que seria importante que a Câmara Municipal do Funchal olhasse para as questões relacionadas com o desenvolvimento sustentável, lembrando que “aquilo que fazemos hoje é a casa que deixamos para as novas gerações”.