Câmara do Funchal abre Concurso de Promoção nos Bombeiros Sapadores

Foi aberto concurso de promoção para as várias categorias nos Bombeiros Sapadores do Funchal, revela a Associação Nacional de Bombeiros Profissionais (ANBP) em comunicado de imprensa.

De acordo com a informação transmitida pela autarquia, "para efeitos de candidatura a concurso para a categoria superior à actualmente detida, encontram-se abertos, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da afixação do aviso na Divisão de Recursos e na Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal", os seguintes cursos:

a) Curso de promoção para a categoria de Chefe de 1.ª classe;

b) Curso de promoção para a categoria de Chefe de 2.ª classe;

c) Curso de promoção para a categoria de Subchefe Principal;

d) Curso de promoção para a categoria de Subchefe de 1.ª classe;

e) Curso de promoção para a categoria de Subchefe de 2.ª classe.

A situação, era "há muito reclamada" quer pela ANBP, quer pelo Sindicato Nacional dos Bombeiros Profissionais (SNBP).

"Com a abertura destes concursos, a Câmara Municipal do Funchal (CMF) cumpre o que recentemente foi acordado com a ANBP e o SNBP. Assim, esperamos que todos os Bombeiros consolidem de vez a sua categoria profissional, incluindo aqueles que no último concurso tinham sido excluídos apesar de deterem todas as habilitações necessárias para serem promovidos".

A Associação apela, por isso, a todos os bombeiros que procedam à inscrição e entrega de toda a documentação solicitada para o efeito e garante que irá acompanhar, juntamente com o sindicato, todo este processo de promoções através do seu Gabinete Jurídico.

Na mesma nota acrescenta que há "várias questões ainda pendentes", nomeadamente "a correção salarial dos Bombeiros Sapadores da última recruta", que esperam ver resolvidas.