PSD quer Marcelo "mais activo, responsável e decisivo a favor do povo madeirense"

A Comissão Política do PSD/Madeira reuniu, esta sexta-feira, 12 de Fevereiro. Em cima da mesa estiveram o Plano Regional de Vacinação, a reeleição de Marcelo Revelo de Sousa e o entendimento alcançado, no parlamento nacional, em relação ao CINM.

Em relação ao primeiro ponto, a Comissão Política 'laranja' enalteceu o "extraordinário" trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, pelo Governo Regional, que no combate e contenção da pandemia covid-19, quer no sentido de "garantir que o apoio às famílias e às empresas seja assegurado".

Em ano de eleições congratularam-se também com a "postura responsável que os militantes social-democratas continuam a assumir", através do respeito demonstrado pelos princípios e das regras emanadas pelas autoridades de Saúde.

Do reeleito Presidente da República esperam "um papel mais activo, responsável e decisivo a favor do povo madeirense" neste novo mandato.

O PSD sublinha ainda que uma vitória à primeira volta de Marcelo Rebelo de Sousa, traduz "uma clara e efectiva derrota da esquerda extremista".

Relativamente ao Centro Internacional de Negócios da Madeira, a Comissão Política vê com 'bons olhos' o entendimento ontem alcançado, no parlamento nacional, no sentido de que os diplomas do PSD e do Governo da República, referentes ao CINM, possam ser apreciados na Comissão de Orçamento e Finanças – "evitando-se a aprovação de uma proposta que era prejudicial à Madeira"

O PSD compromete-se ainda a "continuar a trabalhar para que seja encontrada uma solução que salvaguarde, efectivamente, a defesa dos interesses da Região, deste Centro Internacional, dos seus trabalhadores e empresas".

A outro nível, os social-democratas preparam já o arranque do seu Projecto Autárquico, independentemente deste vir assumir-se sob a forma de "coligação ou de forma individual".