Funchal tem duas mil famílias à espera para legalizar a casa

A poucos meses de terminar mais um mandato autárquico, a Vereadora do CDS na Câmara do Funchal diz que há mais de duas mil famílias à espera da legalização das suas casas, sobretudo nas zonas altas do concelho.

“Há mais de dois anos que foi aprovado o Plano Director Municipal do Funchal, plano esse que contou com a aprovação do CDS-PP, e onde havia um compromisso, por parte da Câmara, em avançar com o regulamento para legalizar as casas de génese ilegal e, volvido todo este tempo, nada foi feito nesse sentido”, referiu, hoje, Ana Cristina Monteiro, no final da Reunião de Câmara.

A vereadora acredita que este assunto poderá ser “um incómodo” para o presidente da câmara, mas será levado pelo CDS-PP à próxima reunião de Câmara, por considerar que um regulamento dará às pessoas uma ideia do que poderão fazer para verem a sua situação resolvida.