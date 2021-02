Filipe Sousa elogia Jardim e acusa Albuquerque de prometer e não cumprir

O presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Filipe Sousa, elogia “a frontalidade e a verdade” do ex-presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim, para voltar a criticar a postura do seu sucessor. O autarca santa-cruzense acusa Miguel Albuquerque de gozar com os seus adversários, além de prometer uma coisa e faz outra, referindo-se em particular à polémica devolução das verbas do IRS que são devidas às autarquias, “indevidamente retidas pelo Governo Regional”. Este é o assunto hoje abordado pelo autarca santa-cruzense no seu habitual ‘Ponto de Ordem’, onde reafirma que “quem mente aos santa-cruzenses não merece sentar-se com eles a festejar, nem merece palco para voltar a defraudar e a mentir”.

O comentário político do presidente da Câmara e do JPP, publicado esta manhã na página do Município de Santa Cruz, no Facebook, aborda o tema que fez ressuscitar a polémica da devolução das verbas do IRS aos municípios.