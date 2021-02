Brevemente será lançada a obra do Centro de Saúde do Arco da Calheta

A próxima obra a ser lançada na Região na área da saúde deverá ser o há muito reclamado Centro de Saúde do Arco da Calheta.

Foi no Arco, mas de São Jorge, em Santana, que o secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, garantiu mais este investimento público do Governo Regional.

“Iremos lançar brevemente o Centro de Saúde do Arco da Calheta”, assegurou Pedro Fino, que se fez acompanhar do secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, na visita as obras de reabilitação do Centro Cívico do Arco de São Jorge.

Relembrou que este ano está também previsto iniciar “a reabilitação do bloco operatório” do Hospital Central do Funchal e ainda a tão desejada obra do novo Hospital Central da Madeira.

Aproveitou para registar que desde 2015 foram já reabilitados “cerca de 20 centros de saúde” e para lembrar que além destes, “no ano passado, iniciamos a intervenção no interior do hospital dos Marmeleiros” e “ampliamos a zona da urgência no Hospital Dr. Nélio Mendonça” e mais recentemente “terminamos a área Covid com mais 12 camas”, apontou.

Um rol de investimentos não apenas para deixar claro que “O Governo Regional tem vindo a intervir na área da saúde fortemente”, mas também dar a garantia “estamos preparados, do ponto de vista das infra-estruturas, para lutar contra esta situação extrema que vivemos”, afirmou.

Determinado em continuar os investimentos “pertinentes” em infra-estruturas de saúde, de educação, e na protecção e segurança da população para continuar “a servir a Madeira e os madeirenses”, Pedro Fino apontou o exemplo do edifício multidisciplinar que esta manhã visitou no Arco de São Jorge, espaço que acolhe diferentes valências, incluindo um Centro de Dia, Centro de Saúde, Casa do Povo, Junta de Freguesia, Segurança Social, Clube Desportivo e outros espaços sociais como zona de conferências, espaço Internet e lavandaria.

Razão para justificar os “cerca de 73 mil euros” investidos na obra “importante” de reabilitação do edifício “com cerca de 15 anos de existência precisava de algumas obras nas coberturas”, nomeadamente de impermeabilização. “Estamos agora a executar as pinturas interiores e exteriores e é uma obra importante

A intervenção iniciada em Outubro deverá estar concluída ainda este mês, agora que está na fase das pinturas interiores e exteriores.

Intervenção que “virá dar mais qualidade a todos os utentes” das várias entidades “edifício congrega várias entidades” ali sedeadas e que “prestam um relevante trabalho para a comunidade, daí a pertinência desta intervenção”, justificou.

O facto da obra inaugurada em 2005 estar a ser reabilitada, diz resultar das “condições climatéricas muito adversas”, nomeadamente da acção da maresia e da precipitação.

“Isso tudo faz degradar os materiais”, mas fica a garantia que esta reabilitação garantirá boas condições “por mais 15, 20 anos”, estimou.