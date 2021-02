Madeira prosseguiu com vacinação nos lares este fim-de-semana

Os utentes e funcionários do Lar DILECTUS, no Funchal, receberam ontem a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Já hoje, os utentes e funcionários do Lar Vila Assunção, também no concelho Funchal, receberam a primeira dose da vacina.

Recorde-se que na última sexta-feira, na conferência de imprensa de balanço à vacinação contra a Covid-19, na Madeira, o director regional da saúde, Herberto Jesus, indicou que o Lar Vale Formoso, Lar Vila Assunção, Residencial do Centro de Inclusão da Madeira e Casa de Saúde Câmara Pestana iriam ser os próximos pontos onde a vacina iria chegar.