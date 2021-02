Externato Princesa Dona Maria Amélia reporta caso positivo em docente

Foi confirmado pela Direcção Regional de Saúde (DRS) que um elemento do corpo docente do Externato Princesa Dona Amélia testou positivo à Covid-19.

Numa comunicação interna, sabe-se que o estabelecimento de ensino activou o seu plano de contingência e todos os procedimentos e orientações a ter em conta estão a ser seguidos, nomeadamente o Isolamento profiláctico deste elemento e da respectiva turma. Como medida de prevenção foi recomendado pela DRS a realização de testes à equipa de docentes do Externato.

Recorde-se que, de acordo com o último balanço da Secretaria Regional da Educação, um aluno testou positivo, ontem, nesta escola. Na sequência, uma turma de 18 alunos e um docente receberam ordem para seguir o regime de aulas não presencial até indicação em contrário das autoridades de saúde.

"É importante que se mantenham atentos ao surgimento de sinais e sintomas compatíveis com Covid-19. Se algum elemento do agregado familiar desenvolver sintomas sugestivos de Covid-19 deve contactar de imediato com a Linha do Serviço Regional de Saúde (800 24 24 20)", pode ler-se ainda.