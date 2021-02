175 alunos seguem para isolamento e 98 regressam às aulas presenciais

Mais 175 alunos seguiram para isolamento profiláctico devido a casos positivos e a contactos com infectados, num dia em que outras 98 crianças regressaram às aulas presenciais, de acordo com o balanço feito na tarde desta quinta-feira pela Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia.

Há quatro escolas que reportaram à tutela do Governo Regional os casos positivos e contactos registados, o que obrigou a alterações no regime de aulas.

No Externato Adventista do Funchal, testou positivo uma criança que integra uma das duas salas (33 crianças) que já se encontrava em isolamento profilático por indicação das autoridades de saúde.

Também no Funchal, no Centro Infantil Maria Eugénia de Canavial, devido a contacto de uma criança com um caso positivo, fora do contexto escolar, uma sala (25 crianças), uma educadora e duas auxiliares estão em isolamento.

Na EBS da Ponta do Sol, devido a contacto de um aluno com um caso positivo, fora do contexto escolar, uma turma (20 alunos) está em regime de aulas não presencial.

O contacto de uma criança com um caso positivo, fora do contexto escolar, levou também a que uma sala (26 crianças), uma educadora e duas auxiliares da EB1/PE do Lombo de São João e São Paulo, na Ribeira Brava, entrassem também em isolamento profilático.

Para além destes, “registaram-se ainda contactos de três alunos/crianças com casos positivos, fora do contexto escolar, que resultaram no isolamento profilático, até indicação em contrário das autoridades de saúde, de três turmas/salas, num total de 71 alunos/crianças, duas educadoras e quatro auxiliares”, assinala a Secretaria sem mencionar as escolas em questão.

Por outro lado, regressaram ao regime de aulas presencial cinco turmas, num total de 98 alunos, e seis docentes e não docentes, em diferentes estabelecimentos e ciclos de ensino da Região, nota a Secretaria de Educação.

Foi ainda registado um caso positivo num discente, cuja turma já se encontrava em confinamento.