Governo português manifesta solidariedade com o Japão por causa de forte sismo

O Governo português manifestou hoje solidariedade com o Japão, que foi afetado no sábado por um sismo de 7,3 na escala de Richter, ao largo de Fukushima, causando pelo menos 140 feridos.

Numa mensagem na rede social Twitter, o Ministério dos Negócios Estrangeiros lamentou "os feridos e prejuízos materiais causados pelo forte sismo" e manifestou "solidariedade com as autoridades japonesas".

O terramoto, ocorrido no sábado no nordeste do Japão, causou pelo menos 140 feridos, três dos quais com gravidade, danos em edifícios e cortes no abastecimento de energia que afetaram milhares de pessoas.

O sismo abalou as províncias de Fukushima e Miyagi, que há dez anos tinham sido atingidas por um forte terramoto que desencadeou um 'tsunami' e um acidente numa central nuclear, quando o núcleo de três dos seis reatores em funcionamento entrou em fusão.