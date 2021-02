CMF investe 32 mil euros para dar início ao 'Viveiro de Lojas do Funchal' em Março

A Câmara Municipal do Funchal vai dar início em Março a um projecto intitulado 'Viveiro de Lojas do Funchal'.

Através de comunicado, a CMF explica que se trata de uma incubadora para novas marcas e ensaio aos novos negócios, que permitirá a cada 6 meses, que 6 empreendedores da cidade testem os seus produtos, sem os custos inerentes à abertura de um espaço próprio. As candidaturas já estão abertas no site do Município do Funchal.

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, visitou este espaço instalado no Largo do Corpo Santo, na Zona Velha da cidade e explica que “este é o mais recente projecto de incentivo ao empreendedorismo da CMF e que oferece aos investidores que estão a começar os seus negócios, uma oportunidade única para ter um espaço, sem as despesas e os riscos associados a ser recém-chegado ao mercado concorrencial, e pode testar, dar a conhecer o seu produto e chegar à conclusão se este é adequado ao mercado e se o seu negócio é viável.”

O 'Viveiro de lojas do Funchal' representa um investimento municipal de 32 mil euros e visa proporcionar a projectos empresariais, com potencial de crescimento, um local temporário para teste e comercialização de produtos. Tem como objectivo fomentar o tecido empresarial do concelho bem como diversificar os modelos de gestão de projectos empresariais, através de serviços de apoio ao ciclo de vida do produto, nomeadamente na fase de introdução do produto no mercado.

“O que se pretende de facto é que após a incubação dos seis meses os empreendedores, a sós ou em parceria, abram as portas dos seus negócios. Após esses seis meses haverá um novo concurso e serão seleccionados outros empresários para utilizarem o espaço e comercializarem os seus produtos” Miguel Silva Gouveia, presidente da CMF

Condições

O horário de atendimento ao público do Viveiro de Lojas do Funchal será de segunda a sexta-feira, das 10 às 18 horas.

Neste espaço serão privilegiados artigos das categorias de moda, decoração, artes, saúde e bem-estar, que sejam diferenciados, inovadores, sustentáveis e que ajudem a promover a identidade regional.

Os interessados devem ler as normas de utilização e preencher o formulário de candidatura que, como referido anteriormente, está disponível no site oficial do Município do Funchal em https://cutt.ly/vkJQyHI.