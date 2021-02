PS só peca pela demora

Qualquer entendimento para revisão da Lei das Finanças Regionais é um bom entendimento para a Madeira, e só peca por tardia a decisão do PS de se juntar a uma luta que o PSD vem travando há anos, reagiu Pedro Calado, vice-presidente do PSD. O responsável pela pasta das finanças esclarece que não chamou de fantochada a revisão desta lei, mas sim a posição do PS que durante anos ignorou o tema e agora o quer transformar em seu.

O DIÁRIO traz hoje a notícia de um entendimentos entre o PSD e o PS para a criação de uma estrutura de missão com vista à revisão da referida lei, é a manchete da edição em papel.

A decisão não deslumbra o vice-presidente, que recorda que o PSD tem vindo há anos a reivindicar a alteração e revisão desta Lei. "O PS sempre votou contra e nunca esteve disponível para fazer esta revisão, nem para chegar a entendimento”

Pedro Calado alerta para a necessidade de não transformar esta causa numa arena política.

Leia tudo sobre o tema no Mais DIÁRIO desta tarde.