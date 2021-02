Albuquerque e Cafôfo criam estrutura de missão

Miguel Albuquerque e Paulo Cafôfo, presidente do Governo Regional e líder do PS-Madeira respectivamente, já acertaram na Quinta Vigia quais os princípios que vão ditar a negociação da nova Lei das Finanças Regionais, junta das instâncias nacionais. Esta é a notícia que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 5.

A maior mancha gráfica vai para a nossa última página e para o facto de a Madeira ter sido distingida pela plataforma European Best Destinations. Região é destino premiado em várias categorias.

Na nossa página 2 falamos sobre números e em como 20% trabalharam menos. No último trimestre de 2020, mais de 21 mil funcionários não executaram as horas contratadas, sendo este um dos impactos colaterais da pandemia na Região.

Ainda no âmbito da covid-19, estão proibidos passeios e exercícios fora de horas. O Governo Regional decidiu endurecer as medidas de prevenção durante a próxima semana, a semana de Carnaval. No que respeita à vacina, 2 mil idosos foram vacinados esta semana. Já ontem registaram-se 86 novos casos e 151 recuperados. Leia tudo nas páginas 3, 6 e 7.

Por fim, a nossa rubrica 'Final Feliz' conta a história de uma vítima de violência doméstica que mobiliza a sociedade civil. Os pormenores são para conhecer na página 19.

