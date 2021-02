Autarquia do Funchal investiu 419 mil euros no Programa Municipal de Formação e Ocupação em Contexto de Trabalho

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) investiu, durante o ano de 2020, cerca de 419 mil euros no Programa Municipal de Formação e Ocupação em Contexto de Trabalho (PMFOCT). Este programa, que se destina a desempregados residentes no concelho do Funchal, recebeu 102 formandos que integraram diversas equipas dos serviços camarários.

“Num ano particularmente difícil após o surgimento da pandemia de covid-19, a CMF fez tudo o que estava ao seu alcance para estar à altura das circunstâncias e continuou o seu investimento neste programa, permitindo que cento e dois munícipes em situação de desemprego, e sem receberem qualquer tipo de apoio financeiro, pudessem ser integrados num ambiental laboral e tivessem uma fonte de rendimento mensal para fazerem face às suas despesas". Presidente da CMF, Miguel Silva Gouveia

O Programa Municipal de Formação e Ocupação em Contexto de Trabalho foi criado em 2015 pelo executivo camarário e dura entre 9, 12 ou 18 meses, dependendo das necessidades de cada departamento ou projecto. O programa contempla uma bolsa mensal no valor de 421,32 euros (valor de referência do IAS – Indexante dos Apoios Sociais), sendo que no final os participantes têm ainda direito a um prémio financeiro de incentivo e integração.

Miguel Silva Gouveia concluiu que “estes programas têm tido, ao longo destes quase seis anos de existência, um sucesso assinalável, tanto para quem participa como para os serviços que integram os formandos".

"Apesar da pandemia ter vindo avivar o flagelo do desemprego, iremos continuar a trabalhar para minimizar os impactos negativos da crise económica que estamos a viver, investindo nestes programas que são uma solução de emprego extremamente importante para garantir um salário a muitos agregados familiares e também para oferecer novas experiências profissionais aos funchalenses", frisou.