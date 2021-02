18 mil pessoas apoiadas pelo 'Funchal, Cabaz Vital'

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) já entregou um total de 5.605 cabazes a famílias funchalenses, através da iniciativa 'Funchal, Cabaz Vital'.

Neste momento, o investimento municipal já ultrapassou os 100 mil euros, e apoiou 18 mil pessoas, sendo que as famílias residentes nas freguesias de Santo António e São Martinho são as que mais recorrem a este apoio de cariz social.

Em oito meses de implementação, a CMF já apoiou mais de dezoito mil pessoas, um número que é bastante representativo das dificuldades que as famílias funchalenses têm vindo a enfrentar durante a crise pandémica. Desde a primeira hora, temos estado ao lado dos funchalenses, salvaguardando as suas condições de vida e honrando a matriz social que pauta a governação deste executivo". Presidente da CMF, Miguel Silva Gouveia

A iniciativa, lançada em 2020, surgiu para amparar e auxiliar, através da entrega de bens essenciais, as famílias residentes no concelho que, fruto das dificuldades geradas pela covid-10, viram reduzidos os seus rendimentos mensais.

Os cabazes são compostos por fruta e legumes da época, ervas aromáticas e ovos, todos de produção regional, tendo a autarquia passado a incluir nos mesmos receitas e dicas de conservação dos alimentos, alimentação saudável e redução de desperdícios alimentares, no sentido de prestar informação útil e ajudar os munícipes em todas as frentes.

Os cabazes são gratuitos e fornecidos a pedido, através do e-mail [email protected] ou do telefone 291 214 083, de segunda-feira a sábado, entre as 09 e as 12 horas, sendo que, no acto do pedido, os beneficiários têm de indicar o motivo da perda de rendimento.

A entrega é efectuada pelo município, por ordem de chegada dos pedidos, no período compreendido entre as 12 e as 17 horas, sendo o transporte igualmente gratuito.

A autarquia entrega, por mês, um cabaz aos agregados familiares até três elementos e dois cabazes aos agregados familiares com mais de três elementos