Cinco números que marcam esta terça-feira

Os Carreiros do Monte regressam ao activo no próximo dia 1 de Março. Segundo Rui Afonseca, director de serviços, o atraso verificado nas obras de saneamento básico, que decorrem no Caminho do Monte, troço entre o Caminho da Portada de Santo António e a Estrada do Livramento, obriga a reabrir os serviços somente a 1 de Março.

O Caminho Agrícola da Nogueira, em Câmara de Lobos, deverá ser inaugurado, dentro de três meses. Trata-se de um investimento no montante global de quase 2 milhões de euros, 216.708 euros do Orçamento do Município, comparticipado pelo PRODERAM em 1.754.934,40 euros.

Os doentes com patologias crónicas maiores com 75 ou mais anos e todos os idosos a partir dos 80 anos residentes no Concelho de Santana vão ser vacinados contra a covid-19 esta quinta-feira, dia 11. A Casa da Cultura, por ser “um aspaço amplo”, foi já reservada para acolher os cerca de 90 munícipes de Santana previstos serem vacinados.

Governo Regional tem de pagar mais de 350 mil euros à Câmara do Porto Santo. O valor diz respeito ao IRS que deveria ter sido transferido pelo Governo, entre 2009 e 2010 à autarquia porto-santense.

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) investiu, durante o ano de 2020, cerca de 419 mil euros no Programa Municipal de Formação e Ocupação em Contexto de Trabalho (PMFOCT). Este programa, que se destina a desempregados residentes no concelho do Funchal, recebeu 102 formandos que integraram diversas equipas dos serviços camarários.