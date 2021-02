Veículo da CMF já detectou 220 fugas de água no subsolo

A viatura adaptada com equipamento de detecção de fugas de água, adquirida pela Câmara Municipal do Funchal (CMF), detectou, no último trimestre do ano transato, 220 fugas não visíveis em arruamentos por todo o concelho, revela a autarquia em nota de imprensa. Os trabalhos em causa estenderam-se por cerca de 13,5 km de rede.

A aquisição desta viatura representa um investimento municipal de 100 mil euros, cofinanciado pelo POSEUR.

“Com este veículo inovador temos cumprido diversos desígnios deste executivo em termos ambientais, que passam por identificar, controlar e reduzir as perdas na rede de água do nosso concelho, e também por manter o compromisso com a sustentabilidade deste importante e escasso recurso natural”.

O presidente, Miguel Silva Gouveia, enfatiza o investimento que a CMF tem vindo a fazer nesta área e compromete-se a "continuar a investir".

Com efeito, refere que "a estratégia de Controlo Activo de Perdas das Águas no Funchal compreende também a implementação de um sistema inovador e centralizado de telegestão, que permite receber informações dos derrames e identificar as zonas específicas para reparar as fugas".

A 1ª fase deste investimento está orçada em 2,3 milhões de euros e já está em curso nas freguesias de São Martinho, Santo António e São Roque, com melhorias dignas de registo.

A 2ª fase do projeto já foi adjudicada, "estando neste momento a aguardar visto do Tribunal de Contas", acrescenta. Trata-se de um investimento na ordem dos 9,2 milhões de euros, e abrangerá as restantes freguesias da cidade.