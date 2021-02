Governo condenado a pagar 9 milhões a 6 câmaras é o assunto que hoje faz a manchete do DIÁRIO. O Tribunal Administrativo e Fiscal deu ao executivo madeirense um prazo de 60 dias para pagar às autarquias. Em causa estão as transferências do IRS para os municipios entre 2009 e 2010, ainda no governo de Jardim. O processo foi iniciado por Albuquerque, quando era presidente da CMF.

Outro dos destaques desta terça-feira está relacionado com o Marítimo, que está em queda livre para zona perigosa. Os verde-rubros perderam ontem na recepção ao Santa Clara (1-2), continuando um ciclo de derrotas que podem levar os verde-rubros, novamente, para a zona de despromoção.

Saiba também que o ‘Lobo Marinho’ chega na sexta-feira. O navio da Porto Santo Line sai amanhã de Viana do Castelo com 28 tripulantes a bordo.

Ainda sobre os transportes, o DIÁRIO dá conta que será lançado um concurso público para o transporte colectivo de passageiros na Madeira.

Fique também a saber que o cibercrime cresceu 546% em 10 anos. Em 2010 houve 130 inquéritos na Madeira e em 2020 foram registados 840. Autoridades assinalam hoje Dia da Internet Mais Segura.

Sobre a covid-19, a Madeira registou ontem mais uma morte, 83 novos casos de covid-19 e 72 recuperados.

Ainda relacionado com o novo coronavírus, ontem arrancou a campanha de vacinação contra a covid-19 na população com mais de 80 anos nos centros de saúde da Ribeira Brava e Machico. Foram vacinados 264 idosos.

