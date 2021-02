Governantes da Madeira já começaram a ser vacinados contra a covid-19

A Madeira começa hoje a vacinação contra a Covid-19 para os titulares de órgãos de soberania e entidades públicas, e segue assim a norma da DGS publicada a 30 de Janeiro que coloca os governantes na fase prioritária de vacinação.

"Assim, no dia de hoje, foi dado início a vacinação contra a COVID-19 na RAM, de entidades com cargos de decisão política: o Senhor Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, o Senhor Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, o Presidente do Governo Regional da Madeira, o Secretário Regional da Saúde, a Presidente do SESARAM, o Presidente da Proteção Civil, o Diretor Regional da Saúde que foram vacinados esta manhã", indicou o gabinete do secretário regional da saúde.

Na continuação desta campanha serão também vacinados demais membros do Governo e os Presidentes das Câmaras Municipais, acrescentou.

Está a decorrer desde o dia 31 de dezembro de 2020, a Campanha de Vacinação Contra a Covid-19 na Região Autónoma da Madeira (RAM)– fase 1, a qual inclui profissionais de saúde directamente envolvidos na prestação de cuidados a doentes (sector público e privado); profissionais, residentes e utentes em Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas, instituições similares; pessoas com 80 ou mais anos de idade e profissionais de proteção civil.