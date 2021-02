Boas Práticas na Gestão dos Riscos Biológicos dão o mote para o próximo 'Madeira Tourism Talks'

A Associação de Promoção da Madeira está a organizar um ciclo de seis webinars, todas as quintas-feiras, sendo que a sessão de hoje contou com a participação de 80 associados. Nómadas Digitais foi o tema escolhido para a sessão inaugural. Na próxima quinta-feira vai falar-se sobre 'Certificação Internacional de Boas Práticas na Gestão dos Riscos Biológicos'.

A sessão de hoje dividiu-se em duas partes. Na primeira os oradores foram Carlos Soares Lopes, CEO da Startup Madeira e Gonçalo Hall, consultor e nómada digital. Foram abordados temas como perfil do nómada digital e o projecto Digital Nomads Madeira, bem como oportunidade e desafios para a Madeira e potenciais negócios para as empresas associadas, dentro deste mercado.

Já na segunda parte, Michelle Maree, directora e co-fundadora da empresa Nomad Escape falou numa perspectiva mais de negócio, sobre o projecto que tem montado para nómadas digitais, caracterização do seu cliente e conselhos às empresas madeirenses que pretendam começar a trabalhar com esta clientela, que é muito específica.

Quanto ao próximo webinar, o tema está relacionado com a necessidade, em Março do ano passado, de posicionar a Madeira, como destino seguro e reforçar a confiança dos viajantes. "Necessidade essa que se mantém e, por isso, a Associação de Promoção volta ao tema com o objectivo de apresentar o projecto para 2021, bem como partilhar testemunhos que algumas empresas que já estão atualmente certificadas", refere a organização.

A certificação será aberta a todo o setor e abrange todas as empresas do sector do turismo na Madeira e Porto Santo, nomeadamente: Hotéis, Turismo Rural e Alojamento local; Restaurantes; Agências de viagens; Animação Turística e Transporte de pessoas; e Rent a Car. A estes juntam-se ainda os escritórios ou outros estabelecimentos oficiais de turismo.

Os restantes webinars que compõem esta primeira edição das Madeira Tourism Talks vão abordar a situação dos principais mercados internacionais emissores de turistas para a Madeira – Reino Unido, Alemanha e França, bem como os países nórdicos. Estas quatro sessões vão ter como oradores técnicos especialistas das agências de comunicação com os quais a Associação de Promoção da Madeira trabalha e, no caso dos nórdicos, Stig Kaspersen, diretor do Turismo de Portugal para a Dinamarca, Suécia, Noruega e Finlândia.