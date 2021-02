Bispo do Funchal pede "pelos doentes que sofrem com a covid-19 e pelos que sofrem com outras doenças"

Na data em que se assinala o Dia Mundial do Doente, D. Nuno Brás faz uma homilia dedicada à solidão e pede "pelos doentes — por aqueles que sofrem com a Covid-19 e pelos que sofrem com outras doenças, tantas vezes condenados a esperar (senão mesmo a adiar) e não raras vezes ignorados no seu sofrimento".

Na sua mensagem destacou também "todos quantos cuidam dos doentes: médicos, enfermeiros, assistentes e demais pessoal que trabalha na área da saúde".

“Não é bom que o homem esteja só”, começou por dizer o bispo, cintando o Génesis, para lembrar que "num mundo que hiper-valoriza o egoísmo e o isolamento (e como o temos vivido de há meses a esta parte!)" é importante "oferecer ajuda ao nosso irmão".

"Como afirma o Papa Francisco, 'a experiência da doença faz-nos sentir a nossa vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, a necessidade natural do outro'".

Recordando a mensagem do Papa Francisco, D. Nuno destaca também a importância do "investimento de recursos nos cuidados e assistência das pessoas doentes".