Há mais 16 alunos e três professores com Covid-19 nas escolas da Madeira

A Secretaria Regional de Educação revelou, esta tarde, que nesta terça-feira foram registados casos positivos de Covid-19 em 16 alunos, três docentes e dois auxiliares nas escolas da Madeira. Estas situações resultaram no confinamento de 16 turmas/salas, num total de 322 alunos, oito docentes/educadoras e seis auxiliares.

Há ainda a assinalar o contacto de cinco alunos com casos positivos, fora do contexto escolar, que resultaram no isolamento profilático, até indicação em contrário das autoridades de saúde, de cinco turmas, num total de 70 alunos/crianças.

Entretanto, hoje regressaram ao regime de aulas presencial 11 turmas, num total de 216 alunos, 12 docentes e não docentes e dez auxiliares, em diferentes estabelecimentos e ciclos de ensino da Região.

Os casos positivos e contactos registados foram os seguintes:

Colégio de Santa Teresinha

Cinco alunos testaram positivo. Na sequência, cinco turmas (128 alunos) estão em regime de aulas não presencial até indicação em contrário das autoridades de saúde.

EBS de Machico

Dois alunos testaram positivo. Na sequência, duas turmas (36 alunos) estão em regime de aulas não presencial até indicação em contrário das autoridades de saúde.

EB1/PE do Estreito de Câmara de Lobos

Dois alunos testaram positivo.

Escola Maria Eugénia Canavial

Um aluno testou positivo. Na sequência, uma turma (23 alunos) e um docente estão em regime de aulas não presencial até indicação em contrário das autoridades de saúde.

EBS Dr. Maurílio da Silva Dantas

Um aluno testou positivo. Na sequência, uma turma (22 alunos) está em regime de aulas não presencial até indicação em contrário das autoridades de saúde.

EBS da Ponta do Sol

Um aluno testou positivo. Na sequência, uma turma (17 alunos) está em regime de aulas não presencial até indicação em contrário das autoridades de saúde.

Infantário Auxílio Maternal do Funchal

Uma criança testou positivo. Na sequência, uma sala (6 alunos), uma educadora e dois auxiliares estão em isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde.

EB1/PE do Boliqueime

Uma criança testou positivo. Na sequência, duas salas (25 crianças), quatro educadoras e quatro auxiliares estão em isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde.

EB1/PE da Ajuda

Um aluno e um docente testaram positivo. Na sequência, uma turma (24 alunos) está em regime de aulas não presencial até indicação em contrário das autoridades de saúde.

Externato Apresentação de Maria

Um aluno testou positivo. Na sequência, uma turma (22 alunos) está em regime de aulas não presencial até indicação em contrário das autoridades de saúde. Devido a contacto de um aluno com um caso positivo, fora do contexto escolar, uma turma (19 alunos) está em regime de aulas não presencial até indicação em contrário das autoridades de saúde.

EB1/PE do Monte

Um docente testou positivo. Na sequência, uma turma (19 alunos) está em regime de aulas não presencial até indicação em contrário das autoridades de saúde.

EB1/PE do Vale da Cova e Pico

Um docente testou positivo. Na sequência, dois docentes estão em isolamento profilático.

EB1/PE da Achada

Um auxiliar testou positivo.

EB1/PE de São Filipe

Um auxiliar testou positivo. Devido a contactos de três alunos e uma criança com casos positivos, fora do contexto escolar, três turmas (38 alunos) e uma sala (13 crianças) estão em regime de aulas não presencial até indicação em contrário das autoridades de saúde.