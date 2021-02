‘Madeira Safe to Discover’ já certifica perto de meia centena de empresas

Não precisou o número mas estimou que esteja na meia centena as empresas certificadas ou já em vias de receber o certificado ‘Madeira Safe to Discover’ - Boas Práticas na Gestão dos Riscos Biológicos da SGS.

Foi à margem da entrega de mais uma certificação Madeira Safe to Discover, desta feita à empresa Lido Tours, que o secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, deu conta do ponto de situação, salientando porém que “há processos que estão a decorrer”.

Quando questionado sobre o número de certificados já entregues, não foi conclusivo. “Temos cerca de 50 empresas neste processo com as certificações entregues ou com as auditorias já feitas e com a certificação para entregar ou ainda em processo de certificação”. Dito isto, foi mais conclusivo quando esclareceu que as 50 empresas apontadas é a soma das que já receberam o ‘selo’ distintivo juntamente com aquelas que “dentro de muito pouco tempo terão já o certificado nas suas mãos”. Mas o interesse nas Boas Práticas na Gestão dos Riscos Biológicos garante que vai “muito para além”, ao garantir outras “largas dezenas de empresas interessadas”.

Eduardo Jesus compara a importância certificação Madeira Safe to Discover aos “pequenos momentos que existiram em 2020 em que o mercado reagiu, o mercado ganhou muito pelo facto de estar a afirmar este processo de certificação do destino no seu todo”, sublinhou.

Considera por isso importante ter já neste processo de certificação os grandes grupos hoteleiros, as pequenas unidades hoteleiras, as agências de viagens, a animação turística, as marítimo-turísticas e as rent a cars. “Temos de tudo um pouco”, regozijou-se. Mais ainda por reconhecer que o Madeira Safe to Discover é “processo bastante exigente, mas esse mesmo crivo de exigência coloca-nos ao nível de credibilidade internacional que é bastante reconhecido. E é isso que nos importa” destacou, confiante que “o futuro vai depender muito destas decisões que os destinos tomam”.

Uma aposta para que “no momento que a pandemia nos permita, estar à frente dos outros destinos e poder lançar-se com este activo que é a segurança sanitária”.

Reforça que o simbolismo de entregar mais uma certificação Madeira Safe to Discover serve também de exemplo para outras entidades do sector, por ser uma mais-valia também para o “posicionamento concorrencial” das empresas.