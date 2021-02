Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos Cónego João Jacinto Gonçalves assinala 'Dia da Internet + Segura 2021'

Na Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos Cónego João Jacinto Gonçalves, entre os dias 8 a 22 de Fevereiro, realiza várias actividades, no âmbito do 'Dia da Internet + Segura 2021'.

Os alunos das turmas 7A, 7B, 9A e 9B, numa articulação interdisciplinar com Orientação e Desenvolvimento Social (ODS), Francês e a Coordenadora de TIC, participam em sessões digitais de sensibilização de 'Internet Segura', promovidas pela 'Microsoft', na disciplina de ODS.

A partir do mote 'Juntos por uma internet mais segura', as sessões digitais são focadas na temática da segurança da internet, nomeadamente o respeito, boas práticas e dicas de segurança.

As sessões realizam-se através da ferramenta de colaboração do 'Microsoft Teams' e com a duração de 30 minutos

Na disciplina de Francês, os alunos visualizam e exploram pequenos vídeos em francês do 'Vinz et Lou', uma série animada para lidar com as principais questões sobre o uso da Internet, um recurso disponibilizado pela' Internet Sans Crainte, France'. E como trabalho autónomo, em desafios de eventos no 'eTwinning', designadamente um 'Quiz' do evento 'February', 'Safer Internet Day' e num' kahoot' do evento 'Safer Internet Day Kahoot Challenge!'.

Estas actividades são mais um instrumento de aprendizagem do Francês, indo de encontro do Projecto Educativo de Escola, nomeadamente nos objectivos de implementar e desenvolver a missão, a visão e os valores da escola, melhorar os resultados académicos dos alunos, aumentar práticas colaborativas e cooperativas, melhorar o relacionamento entre os diferentes actores escolares e fortalecer a relação interpessoal escola/comunidade.