Mais três mortes por Covid-19, uma delas de um doente do território continental

A Direcção Regional de Saúde informa que hoje, dia 09 de fevereiro, registou-se falecimento de três doentes com Covid-19 e, com comorbilidades associadas, no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Dois destes doentes (homem com 76 anos e mulher com 84) são residentes na Região Autónoma da Madeira, e estavam internados na Unidade Polivalente COVID-19.

Um dos utentes falecidos, hoje, é um dos três doentes provenientes do território continental, com diagnóstico de COVID-19, internado na Unidade de Cuidados Intensivos. A situação já é do conhecimento da família.

As autoridades de saúde regionais informam ainda que um dos dois doentes provenientes do Continente português saiu hoje da Unidade de Cuidados Intensivos e permanece na Unidade Polivalente COVID-19. O outro doente mantém-se na Unidade de Cuidados Intensivos.