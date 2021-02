Funchal hasteia Bandeira Verde ECO XXI pelo 6.º ano consecutivo

O Funchal hasteou, hoje, a Bandeira Verde ECO XXI, da Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), que premeia as práticas ambientais de excelência, através da Vice-Presidente Idalina Perestrelo, que tem o pelouro do Ambiente na Câmara Municipal do Funchal, e a Vereadora com o pelouro da Educação, Madalena Nunes.

Idalina Perestrelo enalteceu o “reconhecimento sucessivo por parte de uma Organização não Governamental de Ambiente, respeitada nacional e internacionalmente, que destaca a aposta e o compromisso deste Executivo para com as questões ambientais”. A vice-presidente da autarquia referiu que o Funchal tem procurado, através de variadas iniciativas, “envolver todo o município, colaboradores e munícipes, para que as boas práticas ambientais sejam uma realidade cada vez mais presente no quotidiano da nossa cidade”.

Esta é a sexta vez consecutiva que a Autarquia recebe a Bandeira Verde ECO XXI, um reconhecimento que é atribuído com base na monitorização de valores relacionados com a educação ambiental e para a sustentabilidade, a qualidade do ar e da água, o ordenamento do território, o ruído, a gestão dos resíduos, a mobilidade sustentável, a eficiência energética, a limpeza e os espaços públicos, entre outros, num total de 21 indicadores avaliados, que fazem do Funchal uma cidade exemplar neste domínio.

“Quando nos candidatamos a este galardão pela primeira vez, em 2015, começámos com 63,9%. O resultado de 2020 ascende a mais de 80%, o que demonstra bem a evolução alcançada pelo Município nos últimos seis anos em termos ambientais, e também são a prova de que estamos no caminho certo”, acrescentou a autarca.

De acordo com Idalina Perestrelo, o Funchal é “o único concelho galardoado da Região e vamos continuar a trabalhar por uma cidade com cada vez mais qualidade de vida para todos os nossos munícipes e para todos aqueles que trabalham ou visitam a cidade do Funchal. O nosso compromisso com a sustentabilidade, que assumimos com um dos eixos estratégicos da nossa governação, continuará a ser o de fazer mais e melhor em todas as vertentes, sejam elas ambientais, económicas ou sociais.”