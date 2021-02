Duas unidades hoteleiras recebem certificações 'Madeira Safe to Discover'

O Fourviews Monumental, no Funchal, e Fourviews Oásis, no Caniço, receberam hoje as certificações 'Madeira Safe to Discover'.

"É mais um grupo de referência da hotelaria da Madeira que se associa à certificação contra os riscos biológicos e, naturalmente, que isso faz engrandecer este processo de afirmação da Região como destino seguro", disse o secretário regional de Turismo e Cultura.

O governante frisou o facto de existirem mais empresas envolvidas neste processo, sendo uma forma de vincar que o destino é seguro.

"Quanto mais empresas tiveram envolvidas neste processo mais forte é a comunicação do ponto de vista de destino seguro e temos tido a felicidade de ter não só ter empresas do Funchal, como de outros concelhos e de vários ramos de actividade dentro do sector do turismo", frisou, referindo que há uma abrangência ao nível da hotelaria, rent-a-car, animação marítimo-turística, alojamento local e agências de viagens.

"O que importa é que a Madeira lidere por si só e no seu todo esta aposta", continuou, vincando que é esta confiança que os viajantes precisam na altura de decidir o destino.

Eduardo Jesus acredita que a Região está no "caminho certo".

Neste momento, cerca de 54 empresas estão envolvidas na fase final do processo, com vista à certificação.