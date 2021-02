Estão esgotadas as inscrições para a Oficina on-line de ‘Leitura Inclusiva’ marcada para amanhã, dia 12, com a participação de Graça Faria, Chefe de Divisão da Direcção Regional de Educação.

A iniciava do Departamento de Economia e Cultura da Câmara do Funchal, realizada através da Biblioteca Municipal, acontece às 14 horas, através da plataforma Zoom, e realiza-se com 'casa' cheia, já que as inscrições esgotaram-se em dois dias.