Alunos madeirenses são os que mais jogam ‘on-line’ em Portugal

Bom dia! Os alunos madeirenses são os que mais jogam ‘on-line’ em todo o território nacional. O tema que faz manchete no DIÁRIO desta segunda-feira explica que em dias de escola, a Madeira é a região do país onde se passa mais tempo diário a jogar videojogos.

Esta é uma das conclusões do estudo público nacional que revela ainda que, nos dias sem aulas, mais de metade dos jovens passa quatro ou mais horas por dia nas redes sociais.

Outros temas em destaque

Marítimo sem foco soma segunda derrota consecutiva: Verde-rubros e Guimarães até tiveram iguais oportunidades, mas a equipa madeirense não soube concretizar e já foi apanhada na classificação pelo rival Nacional.

Marítimo derrotado em Guimarães (1-0) O Marítimo perdeu esta tarde, no Estádio D. Afonso Henriques, diante do Vitória SC, por 1-0 em jogo referente à 16.ª jornada da I Liga.

Silêncio foi trunfo para arguidos do Telexfree: Saiba o que a justiça apurou sobre cada um dos sete envolvidos, cinco dos quais da Madeira.

Nova campanha digital em mercados estratégicos: Associação de Promoção da Madeira lança hoje iniciativa promocional em cinco idiomas para manter turistas ligados ao destino.

Vacinas vêm hoje para o Funchal: As 17.500 doses que chegaram ontem a bordo de avião da TAP ‘pernoitaram’ no aeroporto. Ontem, foi registada mais uma morte num dia com 94 novas infecções.

Vacinas ficam no Aeroporto da Madeira As 17.500 doses apenas serão entregues na farmácia do Hospital Dr. Nélio Mendonça esta segunda-feira

Já sabe que poderá consultar a edição impressa em formato digital ou adquirir o seu exemplar em papel nas Lojas DIÁRIO (Rua Fernão de Ornelas, Rua da Alfândega, Marina Shopping). Também pode comprar o seu matutino de eleição numa banca perto de si. Boas leituras!