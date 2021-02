IVBAM inicia III Oficina de Obra de Vime da Madeira

No âmbito do projecto ‘Craft & Art’, o Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM) deu hoje início à III Oficina de Obra de Vime da Madeira na vertente de aperfeiçoamento.

A acção, que conta com a participação de cinco formandos, prevê um total de 60 horas de formação e decorrerá até ao dia 19 de Fevereiro, nas instalações do IVBAM, na Rua 5 de Outubro.

Ao longo deste período, os formandos que participaram nas anteriores edições de formação, terão oportunidade de aperfeiçoar as técnicas aprendidas, sob a orientação do artesão José Alcino Góis.

Trata-se de mais uma importante acção desenvolvida na Região, em sintonia com os objectivos definidos para esta área, assentes na promoção, defesa e salvaguarda da arte e do ofício da obra de Vime da Madeira.

Esta acção formativa visa não só promover e despertar o interesse para a obra de vimes como ofício, como também potenciar o aparecimento de novos artesãos capazes, oriundos, inclusive, de outros sectores, e que possam estar, neste momento, desempregados.

O custo total desta III Oficina de Obra de Vime da Madeira nesta vertente aperfeiçoamento é cofinanciado em 85% por fundos comunitários, nomeadamente pelo projeto Interreg MAC, Capacitar pela Inovação, Craft & Art.