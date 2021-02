Tome nota da agenda desta terça-feira, 2 de Fevereiro

- Assembleia Legislativa da Madeira reúne-se em sessão plenária, a partir das 09 horas.

- O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, pelas 15 horas, a empresa Maurílio Caires Informática, localizada no Funchal, mais concretamente na Calçada da Saúde. A empresa é propriedade de Maurílio Caires, foi criada em 1997 e possui mais de mil clientes, distribuídos por Portugal Continental, Madeira e Açores. Dedica-se primordialmente ao renting de equipamentos de impressão e cópia, ao comércio de equipamentos informáticos e e a serviços de outsorcing na área da Informática.

- O Instituto de Floresta e Conservação da Natureza (IFCN) comemora o Dia do Corpo de Vigilantes da Natureza da Região Autónoma da Madeira. A cerimónia realizar-se-á às 15h30, no Jardim dos Dragoeiros – Neves, com a presença da secretária regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, e do presidente do IFCN, Manuel Filipe. Durante o evento serão entregues louvores e elogios aos Vigilantes da Natureza que se destacaram pelo seu serviço em prol da proteção da natureza da Região Autónoma da Madeira.

Cultura e entretenimento

- O mega projecto ‘on-line’ ‘Streaming Sessions’ prossegue com o concerto digital de Luís Salvador. Trata-se de um artista que começou a sua carreira como músico nos anos 90, em Trás-os–Montes, em Portugal continental. Nos últimos anos tem-se tornado numa figura familiar da Madeira com espectáculos a solo ou com banda, em bares e unidades hoteleiras espalhados pela Região.

O concerto está marcado para as 19 horas em transmissão na plataforma Youtube no canal ‘Cultura Madeira’.

As ‘Streaming Sessions’ são uma iniciativa da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, que envolvem globalmente 44 músicos e cantores que irão permitir produzir 21 concertos de uma hora cada, a lançar um por dia, de segunda a sexta-feira, no portal ‘Cultura Madeira’.

- O Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM) está a realizar a III Oficina de Obra de Vime da Madeira na vertente aperfeiçoamento. A acção, que conta a participação de cinco formandos, prevê um total de 60 horas de formação e decorrerá até ao dia 19 de Fevereiro, nas instalações do IVBAM, na Rua 5 de Outubro, no Funchal.