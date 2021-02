Auxílio Maternal realiza amanhã testes a todo o seu pessoal e a duas turmas

O Auxílio Maternal vai realizar amanhã testes de despiste à Covid-19 a todos os seus 75 funcionários (pessoal docente e não docente), bem como às crianças de duas salas que terminam agora um período de isolamento profilático. Na próxima semana, será aproveitada a pausa do Carnaval para efectuar uma desinfestação às instalações desta instituição particular do sector educativo.

Estes procedimentos vêm na sequência de alguns casos de infecção ou de contactos próximos com pessoas com Covid-19. Desde o início deste mês, o Auxílio Maternal já teve sete salas (90 crianças e 6 colaboradores) em isolamento profilático e cinco casos positivos (uma criança e quatro funcionários). Entretanto, sob orientação da autoridade regional de saúde, algumas destas turmas retomaram as aulas presenciais.

Desde o início da pandemia, foram detectados cinco casos positivos entre as 289 crianças que frequentam o Auxílio Maternal, o que acaba por ser uma taxa inferior à incidência regional da doença. A presidente da direcção, Graça Moniz, refere que a instituição está em actividade e num ambiente tranquilo, pois estão a ser seguidas todas as medidas emanadas pela autoridade de saúde e sempre em contacto com a Secretaria de Educação. Por outro lado, a direcção tem apostado numa informação permanente aos encarregados de educação e no esclarecimento das dúvidas que lhe têm sido colocadas. Uma estratégia que, no entender de Graça Moniz, permite continuar a confiar na instituição, mesmo numa situação de pandemia.