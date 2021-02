DGS atribui mais 47 casos à Madeira

A Região Autónoma da Madeira regista hoje, dia 10 de Fevereiro, mais 47 casos positivos de covid-19, passando assim a contabilizar 5.142 infectados pelo novo coronavírus em território regional, de acordo com a Direcção Geral de Saúde (DGS).

O boletim atribui ainda 55 mortos associados à doença (mais um do que no boletim anterior), embora sejam já 57 as vítimas mortais da covid-19 na Região.

Descarregue aqui o Boletim Epidemiológico da DGS referente ao dia 10 de Fevereiro de 2021: