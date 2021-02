Sara Cerdas defende estudos sobre imunidade após vacinação contra a covid-19

Sara Cerdas alertou, esta manhã, a Comissão Europeia para a necessidade de estudos sobre a imunidade após a vacinação contra a covid-19 e após a infecção, precavendo-se para um cenário onde seja necessário administrar anualmente a vacina.

Após a toma da vacina, “precisamos de saber se estamos a proteger as pessoas e por quanto tempo. Quando teremos estes resultados disponíveis, e se estes estudos revelarem que será necessário um reforço anual da vacina, como está a comissão a preparar-se para um cenário onde seja preciso adquirir doses suficientes para que os estados-membros consigam vacinar repetidamente a sua população com vista a garantir imunidade“, inquiriu durante a sua intervenção..

A eurodeputada do PS questionou ainda a Comissão Europeia sobre qual a estratégia que irá implementar para cumprir as metas ambiciosas de vacinar 70% da população adulta até ao Verão, ou se “pretende alterar estas metas, de forma a estarem alinhadas com a capacidade de produção actual”, considerando os problemas de escassez e de capacidade de produção por parte da indústria.

Sara Cerdas deixou ainda um apelo “dos cidadãos” à comissão para melhorar a divulgação de informações sobre os processos de vacinação de forma a aumentar a sua confiança.