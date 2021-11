Mercado passa também a proporcionar “oferta muito boa” na restauração

O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visitou hoje o novo espaço de restauração, Peixaria no Mercado, situado no Mercado dos Lavradores.

Localizado à entrada, na “zona icónica do Mercado dos Lavradores”, o novo restaurante é uma aposta de três jovens empresários que, segundo Albuquerque, apresentam “uma oferta muito boa” e “diferente”, neste caso virada essencialmente para o peixe.

Reiterou o intreresse do Governo Regional em “apoiar estes investimentos” que acompanham a retoma económica, e já revelou que a mesma socidade, que no Verão explorou o ‘La Siesta’, no Porto Santo, com “grande sucesso”, prepara-se para “abrir outro restaurante na Praça de Colombo”.

Silvio de Freitas, um dos empresários, confirmou que até final do mês vão abrir a ‘Brasa’ na Praça Amarela, desta feita um restaurante essencialmente de carnes, para complementar a oferta no centro da cidade.

O restaurante hoje inaugurado, uma “proposta autêntica” para também “trazer de volta o madeirense para o mercado”, é um investimento de “perto de meio milhão de euros” que veio criar dez postos de trabalho.