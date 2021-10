Cocktail de boas-vindas ao Rally Madeira Legend

O Rally Madeira Legend deu as boas-vindas ao participantes com um cocktail que decorreu nos jardins da Quinta Magnólia. No evento estiveram presentes entidades oficiais, nomeadamente o Secretário Regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, e o presidente da comissão organizadora do evento, José Paulo Fontes.

A prova vai para a estrada já amanhã, com organização do Club Sports da Madeira.

Percorra a galeria acima e veja as fotografias captadas pela lente do fotojornalista Helder Santos.