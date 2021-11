Detido em flagrante homem que disparou tiros de uma varanda em Ponta Delgada

A PSP deteve hoje, em flagrante delito, um homem que disparou tiros com uma arma a partir de uma varanda na rua de Lisboa, em Ponta Delgada, Açores, sem provocar feridos, disse à Lusa fonte daquela força policial.

De acordo com a mesma fonte, o homem fez os disparos "com uma arma de pressão de ar a partir de uma varanda" na rua de Lisboa, naquela cidade, mas "não se registaram feridos", apenas "danos em viaturas" estacionadas no local.

O homem, que "estaria sob influência de algum tipo de droga", foi "detido" pela PSP "em flagrante delito", acrescentou.

Num comunicado enviado às redações, o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP) dos Açores explica que o homem de 33 anos foi detido "em flagrante delito pela posse de arma proibida e resistência e coação a funcionário".

Tendo em conta o "estado de euforia e total descontrolo" que o homem "evidenciava", por estar "sob o efeito de substâncias estupefacientes e/ou psicoativas, foi transportado ao Serviço de Urgências do Hospital Divino Espírito Santo", em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, lê-se no comunicado.

A PSP refere ainda que o homem irá ficar no Hospital "em observações por um período de 24 horas, devidamente escoltado pela Polícia de Segurança Pública".