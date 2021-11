Governo Regional homenageia 1.º cuidador informal reconhecido com Estatuto da RAM

São 223 os cidadãos reconhecidos formalmente pelo Instituto de Segurança Social da Madeira como cuidadores informais, que a partir de hoje, passam também a dispor do Cartão de Identificação do Cuidador Informal, publicado ontem no Jornal da Região Autónoma da Madeira (JORAM), conforme e noticiou o DIÁRIO em primeira mão.

Governo Regional avança com cartão do Cuidador Informal na RAM As secretarias regionais de Saúde e Protecção Civil e Inclusão Social e Cidadania aprovaram um despacho conjunto que oficializa a criação do cartão de identificação do cuidador informal da RAM. A informação foi publicada, esta quinta-feira, dia 4 de Novembro, no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira (JORAM).

A novidade foi confirmada, esta tarde, pela secretária regional de Inclusão e Cidadania, Rita Andrade, numa acção de reconhecimento do papel do cuidador informal na Região Autónoma da Madeira (RAM), que decorreu no auditório da Secretaria.

O momento serviu também para homenagear o primeiro cuidador informal da Madeira, a obter o Estatuto do Cuidador Informal da Região Autónoma da Madeira (ECI-RAM), instituído numa iniciativa pioneira do Governo Regional, em Julho de 2019.

Na ocasião foi entregue um ramo de flores a Nélio Dias que tem ao seu cuidado o pai, um idoso de 94 anos. O momento ficou registado em vídeo.

A 5 de Novembro assinala-se o Dia Nacional do Cuidador Informal.