"Nada fazia prever" queda de árvore no jardim do Campo da Barca

A Câmara Municipal do Funchal informou que, na sequência da queda de uma árvore de porte médio, no jardim do Campo da Barca, "os serviços competentes estão a proceder a uma avaliação e à razão desta árvore ter caído". A árvore encontrava-se próxima do Centro Dr. Agostinho Cardoso, mas a sua queda não provocou feridos.

Numa nota enviada à comunicação social, a autarquia indica que a árvore em questão trata-se de uma sementeira, sendo que tudo indica para "um defeito que a árvore tinha ao nível do sistema radicular que não era detectável à vista desarmada, sendo certo que o estado fitossanitário da árvore era considerado razoável e nada fazia prever esta queda".