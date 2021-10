UMa recebe jornadas para debater integração de pessoas com deficiência no mercado de trabalho

O Colégio dos Jesuítas, sede da Universidade da Madeira (UMa) irá receber no próximo dia 8 de Novembro, entre as 9h30 e as 17h00, uma iniciativa denominada "Jornada sobre a Integração de Pessoas com Deficiência no mercado de trabalho", numa organização em parceria com o GRACE - Empresas Responsáveis.

A iniciativa é dirigida a empresas, entidade públicas e da economia social a a academia, pretendendo "divulgar as boas práticas sobre como integrar e recrutar pessoas com deficiência, bem como estimular a troca de experiências e identificar os desafios que se colocam sobre este tema tão importante e actual", explica uma nota de imprensa.

Citando Margarida Couto, presidente do GRACE, "a pandemia veio, paradoxalmente, acelerar o movimento de Empresas Responsáveis. Aquelas que não ajustarem a sua estratégia e o seu modelo de negócio, com a integração destes critérios ESG (Environmental, Social e Governance) dificilmente se manterão prósperas. É importante que os gestores tenham noção de que, além da 'pressão' dos consumidores, investidores e outros stakeholders, vêm aí as medidas legislativas e regulatórias nesta matéria sem precedente", avisa.

Sobre o evento, além da presença da presidente da GRACE que serás 'keynote speaker', a sessão de abertura contará com o Reitor da UMa, Sílvio Fernandes.

Segue-se um workshop sobre a temática e à tarde contará com a presença da secretária de Estado da Inclusão de Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes na mesa redonda igualmente sobre o tema do evento, bem como com a participação de representantes da Direcção Regional de Educação, do Instituto de Emprego da Madeira, do Instituto da Segurança Social da Madeira e da Valor T.

O encerramento do evento estará a cargo da secretária regional da Inclusão e Cidadania, Rita Andrade.

Assinale-se que esta organização conta com os apoios de associados da GRACE na Madeira, tais como A Confeitaria, a Delta Cafés, a Dupla DP e o Grupo Sousa. Esta associação de utilidade pública reúne mais de 180 empresas das mais variadas dimensões e sectores de actividade.