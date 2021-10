Fogo em mato na Boa Nova

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses encontram-se a combater um incêndio que deflagrou numa zona de mato e cana-vieira, há pouco. As chamas lavram no interior da ribeira, na Boa Nova, nas imediações do Complexo Habitacional do Canto do Muro.

No local está uma equipa afecta ao POCIF, apoiada por uma viatura ligeira, que será agora reforçada com um veículo pesado e mais operacionais.