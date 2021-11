CDU relembra que alertou para risco iminente de queda de eucaliptos no Vasco Gil

A CDU diz que tem vindo a alertar para o risco iminente de queda dos eucaliptos de grande porte existentes ao longo de toda encosta do Vasco Gil, na freguesia de Santo António, onde hoje caíram duas árvores.

"Os moradores do Vasco Gil têm aguardado uma intervenção da Câmara Municipal do Funchal, que proteja as famílias que lá residem, mas a verdade é que, até hoje, nada foi feito. Existem muitos eucaliptos tombados e alguns que ameaçam cair, o que veio acontecer hoje muito próximo das habitações. A Câmara tendo conhecimento deste problema, nunca actuou para garantir a segurança de quem ali vive", afirma a deputada municipal, Herlanda Amado.

A deputada relembra que, no passado mês de Junho, a CDU questionou a autarquia sobre este problema e na sessão da Assembleia Municipal do Funchal, que decorreu no dia 29, questionou directamente o executivo funchalense. Segundo Herlanda Amado, "a falta de resposta e intervenção levaram a que os receios das populações se concretizassem".

A CDU diz que irá intervir junto da Câmara Municipal do Funchal "para que este problema seja rapidamente resolvido, antes que ocorra uma catástrofe".

"É de lamentar que quando são feitos alertas para situações de risco, como a que hoje aconteceu, não sejam levadas em linha de conta e sejam relativizadas. Situações como estas não podem continuar a acontecer, porque em primeiro lugar deve estar sempre a segurança dos munícipes", concluiu.