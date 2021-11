Ballerina’s Academy promove projecto de inclusão social

A academia de dança Ballerina’s Academy está a desenvolver um novo projecto a nível regional, com o apoio da Direcção Regional de Juventude do Funchal, com o intuito de promover a transformação, inovação e inclusão social.

O projeto DançArte consiste numa oferta formativa de Dança, onde o objectivo primordial visa garantir formação e igualdade de oportunidades a todas as crianças envolvidas. “Actualmente, e particularmente devido aos esforços realizados pelos profissionais da área, a dança tem sido considerada essencial nas nossas vidas”, reitera a academia em comunicado.

A Ballerina’s Academy afirma ser importante “ter em mente que a dança, para muitos, é uma resposta que o corpo fornece ao que se passa à sua volta, através do movimento corporal que expõe a emoção do estado de espírito.” Assim, o projecto DançArte surgiu da necessidade de levar a dança a todos, enquanto linguagem universal.

Trata-se de proporcionar uma igualdade de oportunidades e de experiências a crianças e jovens, provenientes de contextos económicos mais fragilizados, que gostariam de frequentar aulas de dança, e no entanto, devido a determinadas condicionantes não lhes é possível.

Devido à pandemia esta situação ganhou novas proporções tornando-se uma realidade cada vez mais presente em muitas famílias, devido à falta de condições financeiras muitos alunos foram obrigados a desistir das suas actividades.