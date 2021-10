Projecto 'STORM' leva docentes da Bartolomeu Perestrelo à Suécia

Três professores da Escola Básica 123/PE Bartolomeu Perestrelo (Funchal) participaram na primeira mobilidade do projecto 'STORM - Smart Teens One Ready Mission', no âmbito do programa Erasmus+, que decorreu na cidade Västerås, na Suécia, de 25 a 29 de Outubro.

Na oportunidade os docentes da escola madeirense partilharam experiências e conhecimento com os participantes de outros países, tais como: a Turquia, Suécia, Roménia, Islândia e Alemanha. Além disso, ultimaram os preparativos para a construção de uma rede internacional, alargada aos alunos que beneficiarão e participarão nestas experiências de promoção das aprendizagens, nas próximas saídas ao estrangeiro.

Com efeito, no cotexto do projecto 'STORM' constam mais seis saídas, que visam proporcionar aos estudantes e professores "uma oportunidade de adquirirem novas experiências, aprendizagens e solidariedade", sublinha o estabelecimento de ensino em nota de imprensa.

Este projecto tem como objetivos principais: "aumentar o conhecimento e a consciencialização dos jovens sobre as alterações climáticas, os ecossistemas, as energias renováveis, a gestão de resíduos, a reciclagem, a poluição ambiental e a pegada de carbono".