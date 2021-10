Câmara de Lobos já tem Plano de Acção Local no âmbito do projecto RURBANLink

No âmbito do projecto da rede RURBANLink 'Ligações Circulares entre áreas urbanas e rurais', do qual faz parte o município de Câmara de Lobos, realizou-se esta quinta-feira, 28 de Outubro, no Museu de Imprensa da Madeira, uma reunião entre o perito Nacional da rede e o seu coordenador, com parceiros locais (associações, Casas do Povo, empresários e entidades públicas locais e regionais).

Câmara de Lobos integra a rede composta por sete municípios liderados pelo Município do Fundão, que aposta em economias circulares e que tem como principal objectivo aproximar produtores agrícolas e consumidores.

O objectivo da reunião passou por definir um Plano de Acção Local e estabelecer medidas concretas que visem disseminar as práticas de economia circular, eficiência energética e novas práticas económicas que permitam o escoamento e fluxos económicos relacionados com o sector agro-alimentar de produção de base local.

Uma das propostas de acção local apresentada pelo município de Câmara de Lobos foi a compostagem. Para esse efeito a autarquia propõe-se a criar parcerias com restaurantes, bares e mercados, onde existem em grande quantidade restos de produtos orgânicos, para serem criados circuitos de recolha.

No próximo dia 15 de Novembro, a autarquia far-se-á representar pelo vice-presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Leonel Silva, na 1.ª Conferência Nacional Redes Cidades Circulares, em Vila Nova de Gaia.