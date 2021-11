SOS Amamentação promove recolha de material para amamentação em segunda mão

A importância do aleitamento materno está relacionada com vários aspetos fundamentais: nutricional, fisiológico, imunológico, emocional e social, os quais têm um valor acrescido em diversas situações. O aleitamento materno tem comprovadamente vantagens ao nível da saúde (nas vertentes física, psíquica, social e ambiental) da mãe e do bebé, mas também da família, da sociedade e do ambiente. O leite materno é um produto natural e renovável e amamentar é um ato natural e ecológico. Ao promover-se a amamentação está-se a evitar quer o desperdício de recursos naturais (água, energia, etc.) quer a produção de resíduos e de poluição e assim se protege o ambiente. O leite materno é um produto vivo e único, cada mulher pode produzir o leite adequado para o seu filho e pode administrá-lo sem necessidade de embalagem ou de transporte, reduzindo-se ainda os gastos em cuidados de saúde. O leite materno é grátis e é o melhor exemplo de como a humanidade pode manter-se a si própria (no início de vida de cada ser humano), pois é o melhor alimento para o desenvolvimento saudável das crianças. A Organização Mundial da Saúde recomenda que cada criança seja amamentada em exclusivo até aos 6 meses de idade e que continue a ser amamentada até aos 2 anos ou mais enquanto for desejo da dupla mãe-criança. A amamentação pode decorrer com sucesso sem o recurso a quaisquer objetos ou artefactos. No entanto, situações como a separação da mãe e filho por razões de saúde ou no regresso ao trabalho, problemas da mama, conforto, entre outros, podem tornar necessária ou desejada a aquisição de algum material relacionado com a amamentação. Sendo que muito do material adquirido tem um tempo de utilização bastante curto e muito não chega a ser utilizado, e que há famílias que necessitam realmente de material para apoio à amamentação e devido aos seus fracos recursos financeiros têm dificuldade em o adquirir, propomos, durante a Semana Europeia da Prevenção de Resíduos 2021, entre 20 e 28 de novembro, promover uma campanha de âmbito nacional de recolha de material relacionado com a amamentação em segunda mão (por razões de perigo de contaminação alguns itens terão a condição de não usados), para posterior entrega a famílias carenciadas, entidades que lhes prestam apoio, ou uso em atendimentos por voluntários da SOS Amamentação (associação sem fins lucrativos que presta apoio ao aleitamento materno). A lista de material a recolher e respetivas condições é a seguinte: MaterialNunca usadoUsadoBombas extratoras de leite maternoXSacos plástico próprios para conservação do leite maternoXRecipientes próprios para conservação do leiteXDiscos aborventesXDiscos de hidrogelXDiscos de TermogelXSondas n.º 2 com canal 5 ou 6XSistema de nutrição suplementar na mamaXTira-leite para leite residual/coletor de leiteXConchas coletoras de leiteXCopo para aleitamento de bebéXProtetores de seios/mamilos em silicone/borrachaXConchas de prata para a mamaXBisnaga de lanolinaXProdutos para aplicação tópica na mamaXProdutos que fazem sucção para puxar para fora mamilos invertidos ou planosXSacos de esterilização para micro-ondasXEsterilizadores elétricosXXEsterilizadores a vapor para microondasXXLivros tema de amamentaçãoXXAlmofadas de amamentaçãoXXAvental de amamentaçãoXXSoutiens de amamentaçãoXXAlmofada térmicaXX Ainda estamos a determinar quais serão os locais dos pontos de recolha de v material relacionado com a amamentação, sendo que já estão confirmados os seguintes: Lisboa – Sede da Ajuda de Mãe Queluz – Papelaria PT Merch Marinha Grande – Sede da Associação Luas e Faluas Ourém - Centro de Saúde Faial, Açores – Unidade de Saúde da ilha do Faial São Miguel, Açores – Bom beiros da Ribeira Grande, em Ponta Delgada, local por determinar Terceira, Açores – Angra do Heroísmo No relatório serão enumerados todos os locais onde irá decorrer a recolha de material.