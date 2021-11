ADBRAVA promove 'Uma hora com os cuidadores informais'

Amanhã, dia 4 de Novembro, a Associação de Desenvolvimento da Ribeira Brava (ADBRAVA) promove o debate 'Uma hora com os cuidadores informais'.

A iniciativa - enquadrada no projecto '365 dias de sorrisos' premiado pelo BPI e Fundação 'la Caixa'- SENIORES 2020 - decorre, no Salão Paroquial da Ribeira Brava, entre as 10h00 e as 11h30, e está direccionado à população da comunidade,

O projecto visa melhorar a autonomia e as condições de vida dos idosos/cuidadores informais mais vulneráveis do concelho da Ribeira Brava, através da prestação de serviços domiciliários que promovam a segurança, a saúde e o apoio psicossocial.

Ao longo da manhã decorrerá um debate sobre o bem-estar físico-mental e o combate à exaustão familiar dos cuidadores informais, aberto à participação de todos os interessados.

Este debate contará coma participação: dos professores envolvidos no projecto, da Escola Superior de Enfermagem São José de Clunny, sobre a temática uma capacitação para o autocuidado; um representante do gabinete do cuidador e um testemunho de uma cuidadora informal.